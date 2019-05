Stor nedgang i arbeidsløysa

innenriks

Bruttoarbeidsløysa, som i tillegg inkluderer arbeidssøkarar som deltar i arbeidsmarknadstiltak, fall òg med 1.400 personar, opplyser Nav fredag.

– Arbeidsløysa har no falle i meir enn to år, og nedgangen heldt fram i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniørar og IKT-medarbeidarar at arbeidsløysa har falle mest den siste månaden, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Lågare arbeidsløyse enn i fjor

Delen heilt ledige har gått ned med 0,3 prosentpoeng dei siste tolv månadene, ifølgje dei justerte tala. Delen heilt ledige og arbeidssøkarar på tiltak har òg gått ned med 0,3 prosentpoeng dei siste tolv månadene.

Ved utgangen av april var det registrert 63.300 heilt arbeidsledige hos Nav. Dette svarer til ein nedgang på 7.200 frå april i fjor. Arbeidsløysa utgjer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Talet på ledige er brot- og sesongjustert etter at Nav i november 2018 lanserte ei ny registreringsløysing som bidrar til at det går kortare tid frå arbeidssøkjarane registrerer seg på nav.no til dei kjem inn i statistikken.

79.600 ledige

Til saman var 79.600 personar registrerte som heilt arbeidsledige eller som arbeidssøkarar på tiltak hos Nav – kjent som bruttoarbeidsløysa – i april. Dette er 10.500 færre enn i april i fjor, ifølgje brotjusterte tal, og svarer til 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold, Vestfold og Finnmark var fylka med høgast arbeidsløyse i april, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløysa var lågast i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent.

Tala frå Nav er eitt av to sett som blir brukte for å måle arbeidsløysa i Noreg. AKU-tala til SSB er den andre. Medan SSB baserer seg på ei kvartalsvis intervjuundersøking, tel Nav mengda registrerte ledige hos dei ein gong i månaden. Hovudårsaka til at SSB-tala som regel ligg klart høgare, er at undersøking til SSB òg omfattar personar som søkjer arbeid utan å registrere seg hos Nav.

