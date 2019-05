FN-rapport teiknar illevarslande bilde av naturmangfaldet i verda

innenriks

FNs naturpanel IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) la måndag ettermiddag fram rapporten, som gjer greie for tilstanden til naturen og konsekvensane for livsgrunnlaget til menneska.

Den første hovudrapporten til naturpanelet teiknar eit dystert bilde av utviklinga, og konkluderer med at menneska si utnytting av naturen i aukande grad går på rekning av evna naturen har til å gi oss mat, energi og materialar i framtida.

Ifølgje FN-panelet har det gått så langt at det er umogleg å nå FNs berekraftsmål og dei internasjonale Aichi-måla for naturmangfald innan 2020.

– Dei overveldande bevisa i rapporten frå fleire kunnskapsfelt teiknar eit illevarslande bilde, seier IPBES-leiar sir Robert Watson.

– Tilstanden til økosystema som vi og andre arter er avhengige av, blir forverra raskare enn nokosinne. Vi øydelegg fundamentet for økonomien, livsgrunnlaget vårt, for matsikkerheit, helse og livskvalitet verda over, held han fram.

Éin million artar trua

Éin million av anslagsvis åtte millionar dyre- og planteartar er trua av utrydding. Det er fleire enn på noko tidspunkt i historia til mennesket, ifølgje rapporten.

Desse er trua:

* Meir enn 40 prosent av amfibieartane

* Nær 33 prosent av korallane

* Meir enn 33 prosent av alle marine pattedyr

* Rundt 10 prosent av alle insektartar

Det er 145 forskarar og ekspertar frå 50 land som har utarbeidd den nye rapporten. Naturpanelet har i arbeidet samla forsking og tal frå alle regionar i heile verda, også Noreg.

Styremedlem i Naturpanelet Ivar Basa forklarer at det viktigaste med rapporten, som byggjer på 15.000 vitskaplege artiklar, er den totale samanstillinga.

– Dette er ei total samanstilling av korleis menneske påverkar naturen og kor avhengige vi er av naturmangfaldet, og korleis tapet påverkar heile kloden, seier Basa til NTB.

– Vi i Europa brukar til dømes meir biologiske ressursar enn det vi tar ut, og har eit stort fotavtrykk i andre land. Derfor er det viktig å setje saman resultata i ulike delar av verda, slik at vi får heile bildet, held han fram.

Omfattande naturendringar

FN-rapporten konkluderer med at menneskeleg aktivitet har medført omfattande endringar i 74 prosent av miljøet på land, i halvparten av alle elvar og i 40 prosent av det marine miljøet.

Den negative utviklinga går på rekning av dei ikkje-materielle bidraga til naturen, som evna til å regulere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og til å halde oppe eit leveleg miljø.

Endring i arealbruk og bruk av hava, hausting, klimaendringar, forureining og spreiing av framande artar, er faktorane som har hatt størst påverknad på utviklinga globalt. På land er det landbruk, skogbruk og gruvedrift som har størst konsekvensar, medan i havet er det fiske som har størst negativ påverknad.

Dei siste 30 åra har behovet for råvarer frå naturen dobla seg, den globale handelen er åttedobla, og befolkninga har sidan 1970 auka frå 3,7 til 7,6 milliardar.

Ifølgje FN-panelet er plastforureininga tidobla sidan 1980, og mellom 300 og 400 millionar tonn med tungmetall, løysemiddel, giftig slam og anna industriavfall er dumpa i vatnet. I tillegg har kunstgjødsel i havet skapt meir enn 400 oksygenfattige havområde, i areal er desse områda til saman større enn Storbritannia.

Krev gjennomgripande samfunnsendringar

Dersom den skremmande utviklinga skal reverserast, vil det ifølgje rapporten krevje gjennomgripande samfunnsendringar, som at dei faktiske kostnadene av produksjon og forbruk, til dømes straff for å forureine, blir bygde inn i lovverk og forskrifter.

FN-panelet vil fjerne skadelege subsidiar, minimere avfall og materialutvinning og styrke sertifiseringar som sikrar berekraftig og etisk produksjon, og dei vil bryte koplinga mellom eit godt liv og aukande materielt forbruk.

Styremedlem Ivar Basa i FNs naturpanel meiner det ikkje er for seint å reversere dei store endringane vi står overfor.

– Samfunnet er veldig dynamisk, og ny teknologi kan hjelpe oss. Dessutan er menneske gode til å løyse kompliserte utfordringar. Det vi treng er denne typen kunnskap, slik at vi skjønner samspelet mellom menneske og natur, og slik at vi kan ta informerte avgjerder, seier han.

