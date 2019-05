Fall på Oslo Børs etter Trump-uro

innenriks

Frykta for ein handelskrig mellom USA og Kina har på nytt auka etter at president Donald Trump varsla at USA vil auke tollen på kinesiske varer førstkommande fredag. Trump har vore misnøgd med manglande framgang i forhandlingane mellom landa.

Etter kraftig nedgang på dei asiatiske børsane etter Trumps utspel, opna Oslo Børs med rundt 1,3 prosent måndag morgon. Ved stengetid enda børsen med eit fall på 0,82 prosent.

Alle av oljegigantane snubla, og i omsetningstoppen låg Equinor med eit fall på 2,38 prosent. Vidare fall både Aker BP (-1,92), Subsea 7 (-3,59) og TGS-Nopec (-2,6).

DNB, Yara og Norsk Hydro enda òg alle med raude tal – ned med høvesvis 0,38, 0,91 og 2,46 prosent.

Telenor, Mowi og Norwegian var blant dei einaste selskapa der pila peika motsett veg. Telenor kom best ut av det, med ei stigning på 4,67 prosent, etter at det vart kjent at selskapet og malaysiske Axiata diskuterer samanslåing av mobil- og infrastrukturselskapa dei eig i Asia.

Mowi gjekk opp 0,03 prosent, medan flyselskapet Norwegian steig med 1,54 prosent.

Silisiumprodusenten Rec Silicon enda som dagens tapar, med eit fall på heile 8,69 prosent. Dagens vinnar vart bioteknologiselskapet Biotech PCI, som steig med heile 16,05 prosent.

Dei leiande aksjeindeksane i Europa var òg prega av raude tal. DAX 30 i Frankfurt enda med eit fall på 1,49, medan CAC 40 i Paris fall med 1,52 prosent. Eit fat nordsjøolje vart måndag ettermiddag selt for 70,5 dollar, medan prisen på amerikansk lettolje var 61,5 dollar fatet.

(©NPK)