Frps bompengemilliardar blir kalla valbløff: – Dei er desperate no

Den klassiske bompengemodellen er under press og møter motstand fleire stader, mellom anna i Bergen, der protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) på ei fersk meiningsmåling for Bergensavisen fekk 20,6 prosents oppslutning.

Medan protestpartiet veks, slit det meir tradisjonelle bompengemotstandarpartiet Frp, som på same måling fekk historisk låge 3,9 prosent. FNB-leiar Frode Myrhol trur Frps ferske landsmøtevedtak om å setje av 100 oljemilliardar til å slette bompengegjeld, er eit utslag av frykt for å tape kampen om bilistveljarane.

– Vi er glade for forslaget, men tviler på at Frp er i stand til å få gjennomslag for det. Dei er nok litt desperate no, seier han til NTB.

– Lang veg å gå

Myrhol meiner Frp har ein lang veg å gå før dei vinn tilbake tilliten hos bilistane, og viser til at partiet ved ei rekke høve har stemt for bompengar og mot bompengereduserande tiltak.

– I spørsmåla om bypakke og Oslopakke vart det til dømes fremma forslag om at staten skulle ta 70 prosent av finansieringa, men då stemte Frp imot. Hadde dei stemt for, hadde det vore fleirtal, seier Myrhol.

– Dei har med andre ord eit dårleg utgangspunkt. Folk har byrja å forstå at posisjonar kanskje er viktigare for Frp enn saker, seier han.

– Stor bløff

Det var etter eit engasjert innlegg frå partiveteran Carl I. Hagen under landsmøtet sist helg at Frp vedtok å bruke milliardar av kroner frå overskotet i det norske oljefondet til å fjerne bomstasjonane i landet.

Partileiar Siv Jensen gjekk like etter på talarstolen og åtvara eige parti mot å ha urealistiske forventningar til kva dei kunne få gjennomslag for i regjeringa.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja meiner Frp-leiaren gjorde rett i å komme med denne åtvaringa.

– Dette kan berre karakteriserast på ein måte: Den største valfleskbløffen. Det er heilt urealistisk, og det er økonomisk uansvarleg, særleg frå eit parti som no sit med finansministeren, seier han til NTB.

– Krevjande

Heller ikkje Høgres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim trur Frp har nokon sjanse til å få gjennomslag for bompengevedtaket sitt, verken i desse budsjettforhandlingane eller i framtidige budsjettforhandlingar.

– Frps partileiing har heilt rett i at dette vil bli krevjande for dei, seier Asheim til NTB.

Han avfeiar Hagens argumentasjon om at det bør vere rom for å bruke meir når oljefondet har hatt ei avkasting på 738 milliardar så langt i år.

– Viss vi skal ta ut pengar kvar gong fondet aukar i verdi, kva skal vi då gjere dei månadene det går ned, spør han.

– Eg er fullt klar over at Hagen er imot det, men det er ein grunn til at vi har ein handlingsregel. Dette ville ha vore ein kraftig auke i oljepengebruken, noko som ville auka presset på Noregs økonomi og tappa fondet for pengar som også er tiltenkte framtidige generasjonar, seier Asheim.

Gammaldags

Sjølv om han meiner det er rimeleg at bilistane bidrar til å finansiere veg og samferdsel, er Asheim samd med Frp og FNB om at ein bør gjere noko med bompengeordninga.

– Bompengar rammar for geografisk, blir opplevd som urettferdig, og er nok ein litt gammaldags måte å finansiere veg på, seier han.

– I Høgre jobbar vi for å erstatte bomstasjonane med differensiert vegprising. I dag er det fullt mogleg å lage system som kan skattlegge for faktisk bruk av veg og der du køyrer, utan at det går utover personvernet, seier Asheim.

Også Raja meiner det er nødvendig å greie ut alternativ. Vegprising trur han kan fungere godt i byane, men Venstre-politikaren meiner det trengst alternative modellar for distrikta.

– Eg er sjølv bilist, og med tre aktive barn forstår eg veldig godt at folk blir forbanna. Derfor har Venstre foreslått ei sosial utjamning av bompengane, der barnefamiliar og folk med lågare inntekt blir favoriserte i bomringen, seier han.

