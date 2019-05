Oslo Børs ned frå start etter Trump-uro

innenriks

Frykta for ein handelskrig mellom USA og Kina har på nytt auka etter at president Donald Trump varsla at USA vil auke tollen på kinesiske varer førstkommande fredag. Trump har vore misnøgd med manglande framgang i forhandlingane mellom landa.

Etter kraftig nedgang på dei asiatiske børsane etter Trumps utspel, opna Oslo Børs ned rundt 1,3 prosent.

– Det kan tenkast å vere ein del av Trumps taktiske spel. Uansett, børsfallet i natt i Asia er reelt, noko som kjem til å prege børsane i Europa i dag, inkludert Oslo Børs, skriv Roger Berntsen i Netfonds i morgonkommentaren sin.

I Asia gjekk Hongkongs Hang Seng-indeks ned 3,7 prosent, medan den leiande Shanghai Composite-indeksen gjekk ned med heile 5,1 prosent.

På Oslo Børs opna samtidig Telenor opp 3,85 prosent. Måndag morgon vart det kjent at Telenor og det malaysiske selskapet Axiata diskuterer samanslåing av dei asiatiske selskapa sine. Det nye selskapet vil få til saman nær 300 millionar kundar og bli eitt av Asias største infrastrukturselskap med rundt 60.000 mobiltårn.

