Regjeringa med nytt tiltak i kampen mot økonomisk kriminalitet

Registeret, som etter planen skal leggast til Brønnøysundregistra, skal ha opplysningar om reelle eigarar i norske føretak. Det skal òg vere tilgjengeleg for alle, skriv Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg (H) kjem visstnok til å lansere nyheita når ho besøker Brønnøysund tysdag. Avisa får opplyst at forslaget blir lagt fram for Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett.

Om registeret betyr fleire arbeidsplassar, er framleis uvisst. Etter at det vart kjent at Altinn og Direktoratet for IKT og forvalting (Dif) skulle slåast saman, har dei tilsette vore usikre på om arbeidsplassar kan gå tapt. Det har digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) tidlegare avkrefta.

