Blodtrykket stuper i den norske befolkninga

innenriks

– Det er eigentleg eit medisinsk paradoks at gjennomsnittsblodtrykket i befolkninga går ned samtidig som gjennomsnittsvekta aukar. Det er tydeleg at faktorane som gjer at blodtrykket går nedover, er sterkare og overstyrer tendensen ein ville sett viss vektauke var einaste drivaren, seier professor Steinar Krokstad, leiar for folkehelseundersøkinga HUNT (Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag).

Den store befolkningsundersøkinga HUNT 4 har gått føre seg i to år. Forskarane har mellom anna sett på sosiale forskjellar i blodtrykk, kolesterol og fedme.

– Formidabel effekt

Gjennomsnittsblodtrykket for menn i 40-åra var på 133 i 1980-åra, då HUNT 1 vart gjennomførte. I dag, under HUNT 4, er gjennomsnittsblodtrykket 127. Tilsvarande blodtrykk for kvinner i 40-åra har gått ned frå 127 til 120.

– Dette er ein formidabel effekt med tanke på at det er gjennomsnittsmåling. Effekten blir dessutan større jo eldre folk er. Hos folk over 80 år har gjennomsnittsblodtrykket gått ned med 20 måleeiningar, seier Steinar Krokstad.

– Hyggeleg funn

Professoren slår fast at det framleis er ein samanheng mellom sosial status og blodtrykk, men utviklinga går den riktige vegen.

– Det er trinnvis høgare blodtrykk jo lågare sosioøkonomisk status du har, målt etter utdanning. Men på grunn av at blodtrykket no ramlar og blir lågare, blir det prosentvis ein redusert skilnad, og det er eit hyggeleg funn, seier han.

Levekår påverkar likevel åtferda vår og er årsaka til at det er skilnader sjølv om alle sosiale lag etter kvart har endra både røykevaner og kosthald. Stress kan òg påverke blodtrykket. Ein større del av dei med lågare sosial status opplever stress i kvardagen.

– Ein kan ha lågare inntekter og problem med økonomien. Denne gruppa er òg meir utsett for nedlegging av arbeidsplassar, arbeidsløyse og vanskelege arbeidsforhold.

Lever lenger

Saman med Tromsøundersøkinga dekker HUNT utviklinga i den norske befolkninga. Den norske folkehelseutviklinga svarer til det ein ser i dei fleste vestlege land.

Utviklinga i den norske folkehelsa er bra, og vi lever stadig lenger. Likevel er det framleis sosiale forskjellar i Noreg, viser ei samanstilling av tal gjort av Folkehelseinstituttet.

Dei har gått gjennom undersøkingar frå Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og Noregs idrettshøgskule i tillegg til funna frå Tromsøundersøkinga og HUNT 4 som blir presenterte på seminaret Sosial forskjell i helse i Noreg tysdag.

– Det er positivt at alle får det betre, sjølv om vi gjerne skulle sett at skilnadene òg minska for alle risikofaktorane, seier forskar ved Folkehelseinstituttet, Inger Ariansen.

(©NPK)