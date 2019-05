Fleire førstegongskjøparar på bustadmarknaden

innenriks

Talet er det tredje høgaste på ti år i eit førstekvartal, viser ein analyse frå Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. I same periode i fjor var talet 8.474.

Talet førstegongskjøparar pleier å vere lågare om våren enn om hausten. Det heng saman med at mange kjøper den første bustaden sin etter at dei er ferdige med utdanninga og byrjar i ny jobb.

I dei større byane i Noreg ligg gjennomsnittleg alder for førstegongskjøparar stort sett mellom 27 og 29 år. I Bærum ligg snittalderen over 30 år. Også i Oslo er snittalderen høgare enn andre stader. Dette kan sjåast i samanheng med høge bustadprisar.

– Det er gledeleg å konstatere at god balanse mellom tilbod og etterspørsel har opna marknaden for fleire førstegongskjøparar. Viss den moderate prisutviklinga held fram gjennom 2019, får vi sannsynlegvis den høgaste mengda førstegongskjøparar på ti år, seier administrerande direktør Carl OP. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han seier at terskelen for førstegongskjøparar er senka etter at det er bygd fleire bustader.

– Når mange nye bustader blir fullførte, minkar presset og prisane flatar ut, seier Geving.

