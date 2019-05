Guardian: CIA åtvara norske styresmakter om mogleg saudiarabisk trussel mot aktivist

innenriks

Bloggaren og forfattaren Iyad El-Baghdadi var statslaus palestinar før han fekk politisk asyl i Noreg. Han har budd i Dei sameinte arabiske emirata mesteparten av livet og er ein profilert kritikar av Saudia-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Han opplyser til den britiske avisa at han vart klar over trusselen 25. april. El-Baghdadi fortel at representantar for norske styresmakter kom heim til han, åtvara han om at han kunne vere i fare og tok han med til ein sikker stad.

Opplysningane om trusselen kom ifølgje The Guardian frå CIA, som i sin tur varsla Noreg. El-Baghdadi vart deretter oppsøkt av norske tenestemenn.

– Dei forsikra meg om at dei tar saka svært alvorleg. Dei var førebudde då dei kom, seier han.

Iyad El-Baghdadi nemner òg saka på Twitter-kontoen sin.

