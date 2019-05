Høgsteretts ankeutval avviste anke frå Kongsberg-direktør

innenriks

Ifølgje E24 har Høgsteretts ankeutval ikkje tillate at anken til mannen blir fremma.

Den tidlegare salsdirektøren for Aust-Europa vart i Borgarting lagmannsrett dømd til fire år og åtte månaders fengsel for grov utruskap, grov sjølvvask og grovt skattesvik. To år av straffa er på vilkår. I tillegg vart cirka 14,7 millionar kroner inndratt til fordel for statskassa.

Omfanget av den økonomiske utruskapen var ifølgje lagmannsretten over 50 millionar kroner, og det føregjekk ved at den tidlegare direktøren inngjekk agentavtalar i Romania mellom 2000 til 2007. Kongsberg-leiinga trudde utbetalingane var nødvendige honorar for å vinne kontraktar, ikkje at det var direktøren sjølv som tok pengane, ifølgje dommen.

