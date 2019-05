Hilde Frafjord Johnson går av som generalsekretær i KrF

innenriks

– Ein generalsekretær skal ikkje berre vere den administrative leiaren i partiet, men også ein viktig medspelar og forsvarar av den strategiske kursen ein partileiar vel, seier Johnson i ei pressemelding frå partiet.

Den avtroppande generalsekretæren viser til at avgangen hennar var ein naturleg konsekvens av ny partileiing. Ho takkar tidlegare partileiar Knut Arild Hareide for tilliten og godt samarbeid, og ønsker Kjell Ingolf Ropstad lykke til i partileiarjobben.

Ropstad vart for snart to veker sidan vald til ny partileiar i KrF. Han takkar Johnson for jobben ho har gjort i partiet.

Krevjande saker

– Ho har handtert mange krevjande saker i si tid som generalsekretær. Eg ønsker henne lykke til vidare, og no skal vi så snart som mogleg få på plass ein ny generalsekretær, seier partileiar Kjell Ingolf Ropstad.

I slutten av april skreiv Vårt Land at sju av ti tilsette i ei intern undersøking ved landskontora og fylkeskontora til Kristeleg Folkeparti, sa at dei var misnøgde med korleis Hilde Frafjord Johnson fylte rolla som generalsekretær. Undersøkinga vart gjort på forsommaren 2017.

Misnøye

Misnøya kom ifølgje Johnson og KrFs sentrale apparat av nedbemanning etter det historisk dårlege valet i 2017.

Johnson var ein av dei viktigaste strategane i samband med Knut Arild Hareides vegval i haust. Under dei mange ekstraordinære fylkesårsmøta i partiet, vart Johnson og Hareide skulda for å styre delegatprosessen til eigen fordel. Dei to meinte likevel at det ikkje hadde rot i verkelegheita.

Hilde Frafjord Johnson har vore stortingsrepresentant og vararepresentant på Stortinget i to periodar. Ho har vore statsråd i to Bondevik-regjeringar, nestleiar i Unicef og leiar for FN-operasjonen i Sør-Sudan.

(©NPK)