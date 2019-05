Kvinne døydde av rabies i Førde

innenriks

– Pasienten var innlagt i vår intensivavdeling, og døydde fredeleg med den næraste familien rundt seg, opplyser fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde.

Kvinna døydde tidleg måndag kveld. Ifølgje NRK er ho i 20-åra.

Sjukehuset fekk kjennskap til kontakten pasienten hadde hatt med hund sist torsdag. Prøvesvar viste laurdag at pasienten var smitta av rabies.

– Pasienten vart biten av ein hund under ein ferietur i Søraust-Asia for to månader sidan og har vorte gradvis dårlegare, heitte det i ei pressemelding frå Helse Førde måndag.

Også fleire andre i reisefølgjet skal ha vore i kontakt med hunden. Desse blir følgde opp av Folkehelseinstituttet.

Rabies er ein svært alvorleg virussjukdom som angrip nervesystemet, og som smittar frå dyr til menneske. Sjukdommen blir òg kalla hundegalskap. Det er ikkje rapportert at rabies smittar mellom menneske. Rabies er ein av sjukdommane ein kan vaksinere seg mot etter mogleg smitte. Ifølgje FHI må vaksinen bli gitt omgåande, òg med minimal kontakt med spytt.

Det blir tilrådd at ein unngår kontakt med framande hundar, kattar og andre pattedyr i område der det finst rabies. I Noreg bør kontakt med flaggermus unngåast. Førekomst av rabies er vanleg i store delar av verda, men i Noreg har rabies ikkje vore påvist hos menneske på fastlandet sidan 1815, ifølgje Folkehelseinstituttet.

(©NPK)