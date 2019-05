Nedlegginga av fødetilbodet i Kristiansund vart ikkje stansa

innenriks

Tysdag behandla helsekomiteen eit forslag frå SV og Sp om å stanse nedlegginga av fødeavdelinga i Kristiansund. Forslaget fekk ikkje støtte frå regjeringspartia og dermed ikkje fleirtal.

Nestleiaren i komiteen Sveinung Stensland (H) viser til at Stortinget ikkje kan gripe inn i helseføretaka på den måten. Han meiner at helseføretaket likevel har fått veldig tydelege signal om prosessen vidare.

– Helseføretaket må ta inn over seg signala lokalt. Ein må sikre tryggleik for dei fødande, seier Stensland.

Styret møtest 15. mai

Det vekte store protestar då eit fleirtal i Helse Møre og Romsdal 27. mars bestemte at fødeavdelinga i Kristiansund skal bli flytta til Molde. Etter planen skal avdelingane bli slegne saman frå 31. august.

Konstituert administrerande direktør Nils Kvernmo i helseføretaket i Møre og Romsdal har informert om at han vil legge fram eit forslag om utsetjing i tråd med signala frå den førre direktøren. Forslaget skal behandlast i styremøtet 15. mai.

Aksjonsgruppa Bunadsgeriljaen som kjempar mot nedlegging, seier til Klassekampen at dei krev at utsetjinga må bli på fem år.

– Det er like uforsvarleg å slå saman avdelingane om tre år, seier Anja Solvik til avisa.

Byggestart for det nye sjukehuset på Hjelset i Molde skal etter planen starte i år, og vil ifølgje Klassekampen tidlegast stå ferdig i 2024.

Protestrørsle

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe som la fram forslag om at nedlegginga skulle stansast, meiner regjeringspartia stilltiande godtar at fødetilbodet blir svekt.

– Regjeringspartia godtar stilltiande at fødetilbodet på Nordmøre blir svekt. Vi veit at risikoen for fødsel utanfor institusjon, komplikasjonar og dødelegheit aukar betydeleg når reisevegen til fødeinstitusjonen blir lengre enn éin time. Viss fødeavdelinga på Kristiansund blir lagt ned, får fødande på Aure, Halsa og Smøla ein reiseveg på opp til tre timar på sommarføre, seier Toppe.

Bunadsgeriljaen som kjempar for eit fødetilbod nær folk, har no over 38.000 medlemmer i si facebookgruppe. Aksjonsgruppa starta etter vedtaket i Helse Møre og Romsdal om nedlegging av fødetilbodet i Kristiansund.

