Raudt kan gjere sitt beste val nokosinne

innenriks

Ei meiningsmåling som viser 5,1 prosent får eit breitt glis til å breie seg om munnen på Raudt-leiar Bjørnar Moxnes der han lader opp til landsmøtet i helga på hjørnekontoret på Stortinget.

Det kjem til å bli det største landsmøtet i Raudts historie, med nærare 300 deltakarar. Og kanskje bikkar partiet 8.000 medlemmer og set ny medlemsrekord før partileiaren held talen sin fredag. Det manglar berre nokre handfuller.

– For to år sidan hadde vi 3.000 medlemmer. No går det veldig fort framover, seier Moxnes. Planen hans er at Raudt har fleire medlemmer enn Frp om ti år og blir den sterkaste grasrotorganisasjonen i landet.

Ambisiøse mål

Partiet har òg sett seg hårete mål før kommunevalet til hausten og peilar seg inn mot 4 prosents oppslutning og 200 representantar i kommune- og fylkesstyra i landet.

– Slik det ser ut no, kan vi bli tunga på vektskåla i tunge regionar som Oslo, Viken og Vestland. Det vil seie for halvparten av Noregs befolkning, seier Moxnes.

Dei siste gjennomsnittsmålingane frå nettstaden pollofpolls.no viser godt over 4 prosents oppslutning i Oslo/Akershus, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

Klar strategi

Strategien for kva Raudts eventuelle folkevalde skal bruke makta til, er klar.

– Vi skal bruke kommunane som ein medisin mot marknadsliberalismen, seier Moxnes og ramsar opp: Kamp mot korte kontraktar i arbeidslivet, nei til at mottakarar av sosialstønad mistar barnetrygda, og foten ned for velferdsprofitørar i barnehagar, eldreomsorg og barnevern.

– Vi vil òg stanse sosial dumping lokalt gjennom å stille strenge krav i kommunale anbod, seier han.

Inspirert av både Frp og Bernie Sanders i USA skal Raudt no setje medlemmene på skulebenken.

– Skal vi forandre Noreg, treng vi eit parti med ein usedvanleg sterk grunnmur. Rask vekst betyr òg veksesmerter. Det er viktig at medlemmene våre er godt skulerte, seier Moxnes.

Nytt program

På landsmøtet skal partiet vedta nytt prinsipprogram, der det første punktet om demokrati liknar til forveksling på det systemet Noreg har i dag.

– Er dette eit siste farvel til AKP-fortida?

– Vi har eit spesielt ansvar for å slå fast at alle individ har ukrenkelege rettar. Tidlegare har partiet vore veldig uklar på dette, seier Moxnes og drar handa gjennom den høge luggen. Kommunismen har ikkje eit heilt plettfritt rulleblad, må han innrømme.

For Raudt er å kjempe mot kapitalismen framleis det ultimate målet. Men kva for system partiet vil ha i staden, er uklart.

Brøytebilparlamentarisme

– Har ikkje veljarane dine rett til å vite alternativet?

– Vi vil ikkje gjere same tabbe som tidlegare sosialistregime og presse eit ferdig teikna system ned over hovuda på folk.

Men partiet vil ta frå kapitalistar eigarskap over mellom anna bankar og innføre meir demokrati på arbeidsplassane.

– Folk må sjølve kunne få velje sjefen sin, seier Moxnes, som vil innføre nye reglar for eigarskap.

– Dette er nok nye tankar for mange, som må mognast.

– Du blir kalla hakkespetten på venstresida?

– Hahaha! Sjølv kallar vi Raudt for brøytebilparlamentarisme. Men vi er nok spissare i talen enn mange andre.

Flytta debatten

Sjølv har han sete på Stortinget i snart to år.

– Det viktigaste vi har fått til, er å flytte debatten om Forskjells-Noreg og velferdsprofitørar mange skritt i riktig retning. Det er slutt på at Høgre nektar for at profitt i velferda er eit problem, seier Moxnes.

