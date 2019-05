Riksrevisjonen: Utanriksdepartementet og Norad veit ikkje nok om bistandsresultat

innenriks

I ei undersøking om informasjon om resultat av bistand til utdanning konkluderer Riksrevisjonen med at Utanriksdepartementet og Norad ikkje gjer nok for å sikre relevant og påliteleg informasjon om resultata av bistanden.

– Bistandsforvaltinga gjer sjeldan grundige vurderingar av måloppnåing i prosjekta og av om rapporteringa frå dei får som støtte er påliteleg. Svak rapportering om resultat ser ut til å bety lite i vurderinga av vidare støtte. Veikskapane gjeld særleg støtte gjennom multilaterale organisasjonar, heiter det i undersøkinga.

Riksrevisjonen peikar på at det er gitt betydeleg støtte gjennom Unicef utan at vurderingane som ligg til grunn, er samla og systematisk dokumentert. Riksrevisjonen trekker òg fram at Utanriksdepartementet har gitt utdanningsfondet REACH 110 millionar kroner via Verdsbanken, utan at nokon veit kva det har ført til.

– Det er kritikkverdig at Utanriksdepartementet ikkje følgde Norads råd om å avtale korleis resultat skulle målast, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ifølgje Foss har òg Stortinget fått unyansert og til dels misvisande informasjon om resultata av bistanden, og han ber Utanriksdepartementet gi nasjonalforsamlinga ein meir balansert og etterprøvbar rapportering.

10 prosent av norske bistandsmiddel går til utdanningsprosjekt.

