Staten kjem med sitt tilbod til bøndene

innenriks

Både Norges Bondelags leiar Lars Petter Bartnes og leiaren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, vil vere til stades når tilbodet blir lagt fram i lokala til regjeringa i Oslo klokka 12.

Jordbruksorganisasjonane presenterte sitt krav 29. april, og forhandlingane skal vere avslutta 16. mai.

Kravet frå bøndene, som vart lagt fram sist veke, har ei ramme på 1.920 millionar kroner. Det vil gi ein inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk og ein reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner, ifølgje bondeorganisasjonane.

Uro for inntektsfall

Bakgrunnen for kravet frå landbruket er bekymring for at sektoren sakkar akterut samanlikna med inntektsutviklinga i andre grupper i samfunnet.

– Det har vore ein sterk inntektsnedgang i jordbruket dei siste to åra. Det gjer at inntektsskilnaden mellom landbruket og andre grupper i samfunnet blir endå større, sa Leiar i bondelaget Lars Petter Bartnes då kravet vart lagt fram.

Forsell understreka at kravet inneber ein netto inntektsauke på 9 prosent for bøndene.

– Årets krav er særs ambisiøst og har fleire element i seg som vil skape utfordringar i den vidare forhandlingsprosessen, sa han.

Bøndene vil mellom anna løfte økonomien for kornbønder og auke moglegheitene for inntekt på små og mellomstore bruk.

Tørkesommaren i fjor, marknader i ubalanse og kostnadsvekst utgjer eit krevjande bakteppe for dei kommande forhandlingane. Samtidig fell produktivitetsveksten i landbruket. I fjor kravde organisasjonane 1,8 milliardar kroner og fekk 1,1 milliardar.

Bær, frukt og grønt

Forsell kritiserte sist veke kravet til bøndene for å ha ein klar veikskap ved at det er ein «mangelfull samanheng mellom inntektsambisjonane til jordbruket og evna sektoren har til å realisere inntektsmoglegheiter». Han viste til at kravet til bøndene først og fremst handlar om ein budsjettauke på 1,5 milliardar kroner.

Bøndene skryter likevel av å ha lagt inn eit nytt innovasjon- og vekstprogram for norsk frukt, bær og grønsaker på 150 millionar i kravet sitt.

I dag er under 50 prosent av grønsakene og berre 6 prosent av frukt og bær produsert i her til lands. Bøndene håper eit nytt vekstprogram skal kunne styrke investeringar og forsking innanfor produksjon av grønt i Noreg.

Programmet inneber mellom anna over 100 millionar i støtte til nye investeringar og utprøving av ny teknologi, 15 millionar til forsking på avl av nye sortar og utvikling av ny teknologi og 15 millionar til informasjonskampanje om norsk grønt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt.

(©NPK)