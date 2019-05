Bunadskledd Vedum stilte Solberg til veggs om fødetilbod

innenriks

Solberg var denne veka i Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund og møtte der bunadskledde aktivistar som kravde svar på kvifor lokale fødetilbod blir lagde ned.

Onsdag vart Vedum offisielt tatt opp i den såkalla bunadsgeriljaen, og i Stortingets spørjetime følgde han opp med å spørje statsministeren om i kva grad ho tar aktivistane på alvor.

– Nok sentralisering

– Tusenvis av kvinner og menn seier at nok er nok. Det er nok sentralisering. Vi vil ha tenester nær der vi bur, sa Vedum.

– Tusenvis har demonstrert mot nedlegging av fødestover, nærpolitireforma, mot rovviltpolitikken. Folk føler at distriktet deira blir rasert. Korleis kan statsministeren tillate at dette skjer? ville Sp-leiaren vite.

Statsministeren gjekk til motangrep og hevda at dei raudgrøne la ned fleire fødestover enn denne regjeringa hittil har gjort. Ho peika dessutan på at spørsmål om lokalisering enno ikkje er avgjort fleire stader.

Ser ikkje bort frå noko

– Dette dreier seg ikkje om sentralisering, men om lokalisering mellom ulike stader. Til dømes på Helgeland, der diskusjonen dreier seg om kvar på Helgeland dei ulike helsetilboda skal ligge. Der er fleire alternativ oppe, og vi ser ikkje bort frå noko, heller ikkje at det kan vere fleire enn eitt sjukehus, sa Solberg.

Bunadsgeriljaen ei tverrpolitisk folkerørsle som kjempar for eit nært og trygt fødetilbod for alle i heile landet, ifølgje Facebook-sida til rørsla.

Aktivistane kjempar mellom anna for fødetilbodet ved Kristiansund sjukehus på Nordmøre. Bunadsgeriljaen har no over 40.000 medlemmer i si facebookgruppe.

