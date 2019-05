Den nye Hydro-sjefen: – Vi skal vere ein god nabo i Brasil

innenriks

– Det finst ingen quick fix på situasjonen i Brasil. Vi må få tilbake tilliten, og vise at vi leverer på det vi seier vi skal gjere. Vi må ha eit langsiktig mål om å bygge opp om lokalsamfunnet, seier den nye konsernsjef i Hydro Hilde Merete Aasheim til NTB.

Utsleppsskandalen ved Alunorte-anlegget i Brasil har kosta Hydro dyrt. Både i form av fleire milliardar kroner i tapte inntekter på grunn av redusert drift. Men også gjennom ei kraftig ripe i lakken på eit 114 år gammalt omdømme, bygd stein for stein i norske lokalsamfunn.

– God nabo

Onsdag hadde Aasheim den første arbeidsdagen sin som toppleiar for den norske aluminiumkjempa, som i dag har over 35.000 tilsette. Ho er den tolvte sjefen i rekka, og den første kvinnelege.

Asheim seier ho kjenner på ansvaret som er vidareført heilt frå grunnleggaren Sam Eyde i 1905. Dette ansvaret strekker seg i dag over verksemd i 40 land, inkludert Brasil, der lokalbefolkninga har rasa mot selskapet og skulda dei for å øydelegge levekåra gjennom utslepp i lokale vasskjelder.

– Vi skal vere ein god nabo. Vi skal vere ei god kraft og jobbe saman, slik som vi har gjort sidan Sam Eyde starta opp i Rjukan. Vi skal jobbe i nært samarbeid med lokalsamfunnet som vi er ein del av i Brasil. Akkurat som vi gjer i Sunndal, akkurat slik vi gjer i aluminiumsverka våre elles i verda, seier Aasheim.

Halv maskin

Framleis går anlegget i Alunorte for halv maskin etter pålegg frå styresmaktene, noko som tappar selskapet for moglege inntekter. Den siste tida har Hydro fått positive signal om at ei full gjenopning kan komme snart, men Aasheim vil ikkje spekulere i om det vil ta dagar, veker eller månader.

– Vi har rett og slett inga tidslinje på dette, seier Aasheim.

– Kor mykje har det kosta dykk?

– Viss du ser på effekten både på forretningsområdet for bauksitt og alumina og for primærmetall, så er det i storleiksordenen 4 milliardar kroner, seier den nye toppsjefen.

Denne utrekninga inkluderer òg kostnader knytt til dei auka alumina-prisane for primærmetall, noko som ikkje nødvendigvis berre kan tilskrivast lukkinga i Brasil.

Kostnadskutt

På den første arbeidsdagen sin som sjef, lanserte Aasheim eit «kraftig forbetringsprogram» for å betre lønnsemda og kutte kostnader.

– Utgangspunktet er at vi har for svak inntening. Det må vi erkjenne. Vi kjem til å sjå på dei faste kostnadene og på nye produkt som gir høgare marginar. Eit forretningsområde som vi set spesielt under lupa, er valsa produkt. Rett og slett for å utforske alle moglegheiter for å gjere den forretninga mykje betre, seier ho.

– Er dei norske arbeidsplassane trygge?

– I finanskrisa var vi veldig sårbare. Då sette vi oss eit felles mål om at vi aldri igjen skal vere så utrygge. Det klarte vi å gjere gjennom eit kostnadsreduksjonsprogram, som gjer at dei norske aluminiumsverka står veldig godt i dag. Men verda vi lever i står ikkje stille. Vi må tilpasse oss og vere endå meir på hogget, seier Aasheim, som dei siste ti åra har hatt ansvar for forretningsområdet «primærmetall» i Hydro. Det inkluderer dei norske aluminiumsverka i Sunndal, Høyanger, Årdal, Husnes og Karmøy, og eit produksjonsanlegg for høgreint aluminium i Vennesla.

