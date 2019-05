Legemiddelverket blir styrkt på grunn av aukande medisinmangel

innenriks

I fjor fekk Legemiddelverket 684 meldingar om medisinmangel. Situasjonen i år er endå verre. Fram til mars var det komme over 400 meldingar.

– Legemiddelverket får mange fleire meldingar om legemiddelmangel enn tidlegare, og har behov for auka kapasitet, seier Høgres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland.

For å handtere meirarbeidet for Legemiddelverket og sikre betre tilgang på legemiddel har regjeringa sett av 4 millionar kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Antibiotikum

Årsaka til medisinmangelen er samansett, men mykje kjem av produksjonsproblem. Det er òg råstoffmangel og hard konkurranse i bransjen.

Det er auka etterspørsel etter medisinar i heile verda. Samtidig blir tilbodet påverka av at produksjon er flytta til Kina, India og Mellom- og Sør-Amerika.

Noreg nyttar mellom anna antibiotikatypar som det ikkje lenger er særleg etterspørsel etter elles i verda. Vi har fått nye tryggingskrav til innpakningar og krav om norsk språk i innpakninga som også forseinkar leveransane.

Hamstring

I mars måtte Statens legemiddelverk gå ut og be folk slutte å hamstre medisinar.

– Vi er bekymra for at pasientane hamstrar i ein slik situasjon. Vi jobbar derfor med å få lovheimlar til å prioritere og rasjonere, slik at det ikkje blir førstemann til mølla. Då vil nokre bli ståande igjen utan behandling, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Aftenposten.

Han har bedt regjeringa få på plass klare reglar for å handtere problemet utanfor sjukehus. Dette gjeld både prioritering, rasjonering og om ein skal stanse behandling.

