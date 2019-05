Ny konsernsjef i Hydro vil satse på berekraft

innenriks

Eivind Kallevik vil overta som leiar for Primærmetall etter Aasheim, medan Einar Glomnes, tidlegare leiar for globale deleigde verk i Primærmetall, vil erstatte leiar for Valsa Produkt, Kjetil Ebbesberg. Pål Kildemo vil overta som konserndirektør for økonomi og finans (CFO) etter Eivind Kallevik, opplyser selskapet i ei børsmelding.

Aasheim understrekar i meldinga at Hydros aluminaraffineri Alunorte må komme tilbake i full produksjon så snart som mogleg for å rette opp igjen normal drift i Brasil.

Alunorte-fabrikken måtte stenge i februar i fjor etter at kraftig uvêr og skuldingar om at fabrikken slapp ut ubehandla regnvatn. Hydro fekk seinare lov til å drive fabrikken på halv maskin.

I midten av april skreiv Dagens Næringsliv at anlegget kan vere tilbake i full drift innan få veker.

(©NPK)