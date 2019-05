Pelsdyrbønder ber Stortinget om å stoppe regjeringa: – Vi er offer for eit maktspel

innenriks

– Aldri før er det laga lovar som har til hensikt å forby éi enkelt lønnsam næring, og dette forslaget er basert på føleri og er eit resultat av eit maktspel i lukka rom. Taparane er over 200 norske familiar som seinast i 2017 vart lova ei berekraftig framtid, seier leiar Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyravlslag.

Onsdag var det duka for open høyring i næringskomiteen om det omstridde forslaget regjeringa hadde til korleis ein skal legge ned pelsdyrnæringa. Der blir det tatt til orde for å forby pelsdyrhald umiddelbart, men med ein avviklingsperiode fram til 1. februar 2025 for dei som driv med oppdrett av pelsdyr i dag.

– Lovforslaget er svakt greidd ut, og basert på utdaterte rettslege prinsipp. Talgrunnlaget for kompensasjonsordninga er for dårleg, og slik det er foreslått i dag vil pelsdyrbønder sitje i djup og livslang gjeld, sa Skadsem under høyringa.

– Alt dette basert på eit spel, der politikarane ofrar bønder og prinsipp for makt. Berre de som sit i denne salen kan gjere opp for denne uretten, heldt han fram, i ein førespurnad til politikarane i næringskomiteen.

Venstre-gjennomslag

Også internt i regjeringa er det motstand mot å forby pelsdyroppdrett. Både Frp, Høgre og KrF vil behalde næringa, men Venstre fekk gjennomslag for pelsdyrstans både i Jeløya-plattforma og Granavolden-plattforma.

Dermed er det opp til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) å jobbe vidare med forslaget, sjølv om ho kjem frå Noregs største pelsdyrfylke og representerer eit parti som ønsker å behalde næringa.

Usemja vart tydeleg under høyringa, der Morten Ørsal Johansen (Frp) kalla det «en tvilsom ære» å vere sakordførar i denne saka.

Krev full erstatning

Dersom dei ikkje får innfridd kravet om å stanse forbodet, er det sekundære kravet til pelsdyrbøndene full erstatning for tapa dei blir påførte gjennom å bli tvinga til å legge ned.

Basert på skriftlege høyringsinnspel la regjeringa tidlegare i år fram ein ny proposisjon om forbod mot pelsdyrhald, der kompensasjonsordninga var betra samanlikna med det opphavlege forslaget.

Mellom anna skal det takast individuelle omsyn i vurderinga av kompensasjon, og ramma for omstillingspakken, altså midla bøndene får til å omstille seg til anna verksemd, var auka frå 50 til 100 millionar kroner.

Skadsem meiner forslaget er like dårleg som det regjeringa la fram tidlegare.

Vil ha raskare avvikling

Også leiar Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Noreg uttrykker bekymring for framtida til pelsdyrbøndene etter forbodet, sjølv om ho meiner det er på høg tid at næringa blir avvikla.

– Det er ein klar samanheng mellom bekymringane til bønder rundt eigen økonomi og depresjon. Viss ikkje bøndene blir tatt vare på når vi snakkar om dyrevelferd, blir det òg vanskeleg for oss, sa Roaldset under høyringa.

Dyrebeskyttelsen meiner ei raskare avvikling vil føre til betre føreseielegheit for dei som er igjen i næringa.

– Velferden til både dyra og menneska må takast vare på oppi dette, sa ho.

