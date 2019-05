Skredheltane frå Vassdalen heidra med medaljar under frigjeringsmarkeringa

innenriks

Forsvarets medalje for edel dåd, for ekstraordinær innsats i ein særs krevjande og uoversiktleg situasjon, vart tildelt Edvin Hovin og Per Åge Nymoen under markeringa av frigjerings- og veterandagen på Akershus festning onsdag. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen stod for overrekkinga, heile 33 år etter katastrofen.

Til saman mista 16 soldatar på øving livet i snømassane etter Vassdal-skredet i 1986. Fleire liv hadde truleg gått tapt viss det ikkje var for innsatsen til Nymoen og Hovin.

– I dag blir nokre av soldatane våre tildelt regjeringas eller forsvarssjefens medaljar for innsats langt utover det ein kan forvente, sjølv av ein soldat. Kvar enkelt av dykk er ypparlege representantar for Forsvaret, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho talte under markeringa onsdag ettermiddag.

Heltedåd redda liv

Vassdal-skredet i Narvik i Nordland 5. mars 1986 kravde livet til 16 soldatar som deltok i NATO-øvinga Anchor Express. Til saman vart 31 soldatar frå Forsvarets ingeniørtropp og tre beltevogner tatt av flakskred frå fjellet Storebalak.

Uavhengig av kvarandre klarte Nymoen og Hovin å berge seg ut av skredmassane og fekk varsla om skredet.

Begge hadde sjølv vorte skadde i skredet og risikerte sine eigne liv i eit svært ustabilt område. Dei observerte nye skred då dei gjekk etter hjelp: «Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig fram til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehus», heiter det i grunngivinga for tildelingane.

Hemmelege utmerkingar

Til saman vart 16 personar tildelt nokre av dei høgaste utmerkingane i Forsvaret under seremonien. Éin av dei fekk St. Olavsmedaljen med eikegrein, og fire andre Krigsmedaljen.

Avgjerda om å tildele dei fem utmerkingane er tatt i statsråd. I tillegg vedtok forsvarssjefen å tildele dekorasjonar til ytterlegare elleve soldatar. Forsvarets medalje for edel dåd og Forsvarets innsatsmedalje, både med og utan rosett.

Elleve av dei vart tildelt utmerkingar onsdag, er under såkalla skjerming, noko som førte til at dei fekk medaljane sine i ein seremoni der folk flest ikkje har tilgang. Blant dei er personen som fekk St. Olavsmedaljen, og dessutan tre av dei som fekk Krigsmedaljen.

To markeringar

Veterandagen har sidan 2011 vorte markert saman med frigjeringsdagen, 8. mai. I tillegg til dei attverande veteranane frå andre verdskrigen, har Noreg rundt 100.000 veteranar frå ei rekke internasjonale oppdrag.

Alle av dei høgaste utmerkingane i år gjekk til nettopp personell som har gitt avgjerande bidrag under internasjonale operasjonar, som Terje Bruøygard. Han fekk Krigsmedaljen for innsatsen han gjorde for å nedkjempe ekstremistgruppa IS i Anbar i Irak i 2017–2018.

Det norske styrkebidraget har vorte beskrive som ein særs sterk bidragsytar i operasjonen i Anbar, og Bruøygard var den viktigaste bidragsytaren til at Noreg kunne bidra, ifølgje grunngivinga for tildelinga.

– Vi må alltid hugse at fred, fridom og demokrati ikkje kjem av seg sjølv. Vi må hugse alle dei som har kjempa for oss, og som var villige til å ofre alt på våre vegner. Og vi står i skuggen av nasjonalmonumentet for offera til krigen. Derfor er frigjeringsdagen òg ein dag for ettertanke, sa statsministeren.

