Støre spurde om togtilbod blir betre av oppsplitting

innenriks

Diskusjonen om NBSs namneendring til Vy har gått friskt den siste tida. Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre tok opp det han kalla eit uoversiktleg system, med mange ulike selskap i togstrukturen, i Stortingets munnlege spørjetime onsdag. Han meiner denne strukturen fører til ansvarspulverisering.

– Oppsplittinga gjer at folk mistar tillit til korleis jernbana i Noreg er organisert, sa Ap-leiaren.

– Kan statsministeren dokumentere at denne organisasjonsforma, denne oppsplittinga, gir betre togtilbod til pendlarane i landet og reisande og meir igjen for dei pengane fellesskapet løyver, spurde han.

Statsminister Erna Solberg (H) forsvarte jernbanereforma og viste til at det norske jernbanetilbodet stadig blir betre. Ho viste til at Noreg no har kjøpt inn fleire og meir moderne togsett, at stadig fleire reiser med tog og til at talet på avgangar har auka på fleire jernbanestrekningar.

– Resultata av satsinga på jernbane er tydelege. Vi gjennomfører ei stor reform som skal gi meir jernbane for pengane. Vi bygger òg ut Intercity, sjølv om det ikkje går så raskt som vi ønsker, sa Solberg.

(©NPK)