Steve Bannon: Ytre Høgres fallande stjerne

innenriks

Like fullt er den omstridde ytre høgre-strategen eitt av trekkplastera når opningssignalet for Nordiske mediedager lyder klokka 18 i Bergen onsdag. Torsdag skal han bli intervjua på scena under overskrifta «Steve Bannon – hva vil han?».

Fått kritikk

Mediedagenes leiar Guri Heftye har måtta tole mykje kritikk for å ha invitert ein av dei meste synlege ideologane til høgrepopulismen inn i manesjen, noko ho har forsvart med at det er interessant å høyre kva ein av vår tids sentrale aktørar innan medium og politikk har å seie når han blir intervjua og utfordra.

– Han var ein sentral aktør i ei av dei viktigaste politiske hendingane i vår tid: Valet av Donald Trump til amerikansk president i 2016. Han var strategen bak Trumps siger, og mange meiner Trump ikkje hadde vore president i dag utan Bannons medverknad, seier Heftye til NTB.

Fall til jorda

Sidan den gongen har mykje endra seg for Bannon: Han er no persona non grata i Det kvite hus og blant amerikanske republikanarar, og i januar i fjor vart han òg sparka ut av nettstaden Breitbart, som han hadde bygd opp til eitt av dei fremste alternative media i USA.

Han trekker òg stadig færre til møta sine. Då Bannon skulle lansere filmen sin «Trump @ War» i fjor haust møtte berre 38 personar fram, ifølgje avisa DailyNews.

I staden vende Bannon seg mot ytre høgrepartia i Europa. Saman med Mischaël Modrikamen, som leiar det høgreekstreme partiet Folkets Parti i Belgia, lanserte han rørsla «The Movement».

I mai i år skulle rørsla bokstaveleg talt overta heile EU i samband med valet til EU-parlamentet. Det skulle bli ein revolusjon, hevda Bannon.

Men forsøket ser ut til å ha falle platt til jorda. Stadig fleire av Europas høgrepopulistar ser no ut til å vende ryggen til Bannon.

– Bannon er ikkje på radaren vår, seier ein høgtståande person i det italienske ytre høgrepartiet Lega til nettstaden Politico.

Bleikna

– Posisjonen hans har heilt klart bleikna, seier den britiske Guardian-journalisten Paul Lewis, som følgde Bannon i fleire månader i fjor som ledd i eit prosjekt med å kartlegge frammarsjen til høgrepopulismen. Lewis skal halde eit eige foredrag om dette på Mediedagene i Bergen.

Han beskriv Bannon som ein «kingmaker» med eit temmeleg oppblåst sjølvbilde.

– Han var veldig ambisiøs på kva for ei rolle han skulle spele, han skulle trekke i trådane. Men forsøket på å samle Europas høgrepopulistar har vore mislykka, han speler ein nærast ikkje-eksisterande rolle, seier Lewis til NTB.

Heftye meiner at dette i seg sjølv er interessant. I Bergen vil Bannon bli intervjua av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten om mellom anna si tid i Breitbart, samarbeidet med Trump og tida som rådgivar i Det kvite hus, og kva han håper på å oppnå i Europa.

Avhengig av merksemd

– Men får Bannon meir merksemd enn han eigentleg fortener ved å bli invitert til Mediedagene?

– Uavhengig av om Bannon lykkast eller ei med prosjektet sitt i Europa, er den historiske rolla hans noko som gjer han interessant for delegatane våre, svarer Heftye.

Lewis peikar på si side på at Bannon er heilt avhengig av å bli verande i søkelyset til media.

– Ingen må undervurdere han når det gjeld å bruke media til eigen fordel. Han er svært dugeleg når det gjeld å skaffe seg merksemd i media, seier Guardian-journalisten.

– Kor får han pengane sine frå?

– Det er eit godt spørsmål. Han nektar å seie det, seier Lewis.

