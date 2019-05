Stor pågang av klager etter SAS-streiken

innenriks

Selskapet Flyforsinkelser har fått så mange som 600 krav frå Noreg på éin dag, opplyser dei til P4.

– Vi har òg denne veka hatt ein særs stor pågang, seier direktør Johan Fogmann.

Selskapet Flyhjelp seier dei har fått over 1.000 førespurnader.

Dei to selskapa hjelper forbrukarar med å klage på flyreiser mot at dei får ein del av erstatningssummen.

SAS meiner streiken var eit ekstraordinært omstende og at dei ramma derfor ikkje har krav på EUs standardkompensasjon på opptil 600 euro per passasjar. Fogmann meiner på si side at kundane har krav på dette.

– Det er vi særs sikre på. EU har tidlegare slått fast at streik gir rett til kompensasjon, seier direktøren.

Han seier dei allereie har sendt av garde fleire slike krav. Men å få avgjort sakene i retten kan ta opp mot halvtanna år, ifølgje Fogmann.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS seier desse selskapa skaper forventningar blant forbrukarane for å kunne gjere butikk ut av det.

– Vi held oss til dei krava som kjem og gir erstatning etter gjeldande lover og reglar, seier Johansen.

SAS-pilotar over heile Skandinavia streika i om lag ei veke for å mellom anna få høgare lønn og betre arbeidsvilkår. Streiken var over seint 2. mai.

