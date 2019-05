Arbeidarpartiet utfordrar Solberg: Få Merkel med på klimalaget!

innenriks

– Noreg har eit nært forhold til Tyskland, og statsminister Erna Solberg har god kontakt med statsminister Angela Merkel. Eg vil oppfordre regjeringa til å bruke dei nære tysk-norske sambanda til å overtyde tyske styresmakter om å velje rett side av historia i dette svært viktige spørsmålet, seier Eide.

Han viser til at ei gruppe på ni EU-land, inkludert nabolanda våre Danmark og Sverige, no har tatt initiativ til ei betydeleg skjerping av EUs klimamål.

Men signala frå Tyskland er bekymringsfulle, ifølgje Eide.

– Eg meiner Noreg må støtte initiativet til dei ni medlemslanda, og etterlyser regjeringa i denne saka, seier den tidlegare utanriksministeren.

– Vi står midt i ei klimakrise av enorme proporsjonar, og det er vi som lever i dag som avgjer om vi klarer å endre kurs i tide, åtvarar han.

Hovudkravet frå dei ni medlemslanda er at EU må gå inn for klimanøytralitet innan 2050.

Merkel har på si side halde kraftig igjen, og sa torsdag kveld at Tyskland framleis har behov for å reflektere over saka.

