Bøndene seier ja til å forhandle med staten

Kravet frå bøndene var på 1,92 milliardar kroner, medan staten har tilbode 1 milliard. Kravet vil gi ein inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk og ein reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner, ifølgje organisasjonane til bøndene.

– Målet er å komme fram til ein avtale som styrkar moglegheitene våre til å bruke jorda over heile landet til matproduksjon. Avstanden mellom oss og staten er stor på fleire punkt. Denne avstanden må reduserast for at vi skal skrive under på ein avtale, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forhandlingsutvalet til jordbruket består av representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forhandlingane startar fredag og skal vere i hamn seinast torsdag 16. mai. Blir ikkje partane samde, hamnar oppgjeret i Stortinget.

I dei 1.920 millionane i kravet til bøndene blir 890 millionar kroner beskrivne som kostnadsdekking. Auka målprisar utgjer 249 millionar, budsjettoverføringar 1.360 millionar og jordbruksfrådraget 262 millionar.

