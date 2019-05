FHI tilrår tidleg vaksinasjon mot meslingar

innenriks

Norske barn får MMR-vaksinen som vernar mot meslingar, kusma og raude hundar, når dei er 15 månader gamle. Men Folkehelseinstituttet tilrår no tidlegare vaksinasjon om ein skal forlate Noreg og reise til utsette destinasjonar, skriv Aftenposten.

Særleg gjeld dette dersom ein reiser på ferie til land som Frankrike, Tyskland og Italia der det er meslingutbrot. I tillegg er det til kvar tid fare for utbrot i Asia og Afrika.

FHI påpeikar at mange land som er vanlege feriemål for nordmenn har høg vaksinasjonsdekning og lite sirkulerande smitte, og at det då ikkje vil vere nødvendig med tidleg vaksinasjon. Dei ber foreldre sete seg inn i smittefaren før dei reiser til utlandet.

Dersom barnet blir vaksinert når det er mellom 9 og 12 månader må det vaksinerast igjen når det blir 15 månader fordi vaksinen verkar betre då.

