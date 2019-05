Forbrukarrådet vann over DNB i kjempesøksmål

innenriks

Gruppesøksmålet bestod av 180.000 kundar som kravde tilbake delar av honoraret dei hadde betalt til DNB.

Forbrukarrådet meinte DNB selde og marknadsførte fond som aktivt forvalta, men at fonda eigentleg likna meir på passivt forvalta fond, slik at kundane betalte for ei teneste dei ikkje fekk.

Rekninga for spararane vart meir enn dobbelt så høg som ho burde ha vore, meiner Forbrukarrådet.

I januar vart DNB frifunne, men saka vart anka, og Borgarting lagmannsrett dømmer no banken til å betale kvar gruppemedlem 0,8 prosent av vedkommande sin del frå 2010 til 2014, og dessutan eit beløp tilsvarande den faktiske avkastinga deleigarane har tapt i denne perioden.

DNB må òg betale sakskostnader på omtrent 14,2 millionar kroner. Under saka i lagmannsretten avviste DNB kravet fullstendig

– DNB Noreg har vore aktivt forvalta, og forvaltarane har heile tida tatt aktive val. Dette viser òg avkastinga i fondet, sa informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB i samband med at ankebehandlinga starta for to veker sidan.