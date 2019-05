Iransk familie får bli i Noreg etter å ha vunne i lagmannsretten

innenriks

Kvinna, Maryam Bandari, fekk kyrkjeasyl i Gloppen etter å ha fått avslag på søknad om opphaldsløyve. Ho vann i fjor fram i Oslo tingrett, som meinte familien burde få bli i Noreg, men UNE anka, og saka kom opp i Borgarting lagmannsrett like før påske.

Det omstridde i saka er om Bandari, som er kristen konvertitt, kan bli forfølgd om ho blir returnert til Iran. Lagmannsretten har no «under en viss tvil» slått fast at Bandari vil stå i fare for forfølging om ho blir send til heimlandet.

Derfor blir vedtaket frå UNE om å nekte henne asyl rekna som ugyldig. UNE opplyser til NRK at dei vil vurdere om dommen skal ankast når dei får sett seg meir inn i premissane.

(©NPK)