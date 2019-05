No blir det slutt på å selje bustaden «som han er»

innenriks

Torsdag kom kommunal- og forvaltingskomiteen med ei innstilling til endringar i avhendingsloven, som regulerer kjøp og sal av fast eigedom.

Sidan regjeringspartia stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første røysting finn stad 16. mai.

Den sentrale endringa er fjerninga av «som det er»-atterhaldet i forbrukarforhold. Atterhaldet inneber at det skal meir til for at eit kontraktsmessig avvik blir sett på som ein mangel og følgjeleg gi mangelkrav etter lova. Samtidig vil ansvaret for å beskrive tilstanden til bustaden frå takstmenn og andre profesjonelle bli tydelegare.

– No krev vi at bustadtakstane blir laga på ein måte som faktisk kan brukast både av kjøpar og seljar. Slik er det ikkje i dag. Ansvarsfordelinga mellom kjøpar, seljar og takstmann har vore uklar, og den profesjonelle parten har tent gode pengar på det, seier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H).

Klarare reglar

Sjølv om «seld som han er»-atterhald blir ulovleg i forbrukarforhold, vil det framleis vere mogleg å ta spesifiserte atterhald som eksempelvis tilstand på vegger. Feil som seljaren har tatt atterhald eller opplyst om, vil ikkje utgjere ein mangel.

Kva som inneber ein mangel, vil avhenge av kva kjøpar kan forvente ut frå mellom anna alderen til eigedommen, tilstand og type dersom anna ikkje følgjer av avtalen. Følgjeleg vil terskelen for å vere ein mangel vere høgare for eldre bustader enn nye.

Endringane inneber òg at det no vil følgje av lova at arealavvik som kjem av seljaren eller medhjelparane dens, er ein mangel når avviket utgjer minst éin kvadratmeter og to prosent av oppgitt areal.

Eigendel ved mangel

Dersom det finst ein mangel, må kjøpar no dekke ein eigendel på 10.000 kroner for utbetring av mangelen på bustaden. Det er ikkje Norges Eiendomsmeglerforbund fornøgd med.

– Vi er kritisk til at ein vel å halde fast på ein svært låg minsteterskel for mangelkrav på 10.000 kroner. Dette inneber ei uforholdsmessig risikoforskyving frå kjøpar til seljar, med stor risiko for å utløyse fleire bustadkonfliktar og høgare transaksjonskostnader, seier administrerande direktør Carl O. Geving.

Positiv interesseorganisasjon

Endringane blir støtta av Huseiernes Landsforbund, som meiner lovendringane vil komme både bustadseljarar og -kjøparar til gode. I dag blir mesteparten seld av bustadene med «som han er»-atterhald.

– Lovendringane er ein fordel for kjøparar som får riktig informasjon. Men endringane er òg ein fordel for seljarane som kan gi god og fullstendig informasjon om det dei skal selje. Å fjerne uvisse om det ein sel, vil alltid vere lurt, seier generalsekretær Morten A. Meyer.

