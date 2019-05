Noregs Bank held styringsrenta uendra på 1 prosent

innenriks

Sentralbanken signaliserer at det lenge varsla rentehoppet kan komme allereie i juni, og ikkje først i september, som mange analytikarar har spådd.

– Slik hovudstyret no vurderer utsiktene og risikobildet, vil renta mest sannsynleg bli sett opp i juni, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han viser til at utsiktene og risikobildet framleis tilseier ein gradvis oppgang i styringsrenta, og at lite ved renteutsiktene er endra sidan Pengepolitisk rapport vart publisert i mars. Uvissa om utviklinga internasjonalt varer ved. Her heime ser kapasitetsutnyttinga ut til å auke om lag som anslått, medan prisveksten har vore litt høgare enn venta.