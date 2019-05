PostNord må betale 600.000 kroner for å ha sendt ut SMS-spam

innenriks

Det har Forbrukartilsynet avgjort. Dei meiner tekstmeldingane er eit grovt brot på marknadsføringslova.

I desember 2018 sende PostNord ut SMS-reklame til totalt 855.174 forbrukarar, utan å ha innhenta samtykke.

Meldingane inneheldt marknadsføring for PostNords eigne tenester og tilbod frå samarbeidspartnarar.

Tilsynet fekk totalt 18 klagar på desse tekstmeldingane.

I fleire av klagene kom det fram at den einaste kontakten forbrukarane hadde hatt med PostNord, var som pakkeleverandør ved handel i nettbutikkar.

– Med tanke på at PostNord innhentar personopplysningar til ei stor mengde forbrukarar i Noreg, er det ekstremt viktig at selskapet ikkje utnyttar desse opplysningane i strid med lovverket, seier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukartilsynet.

PostNord Nord har gitt uttrykk for at tekstmeldingane vart sende ut for å retta opp ein pressa situasjon før jul ved å mellom anna informere forbrukarar om korleis dei kunne få pakkar mest mogleg effektivt.

– tekstmeldingane inneheldt marknadsføring og ikkje berre praktisk informasjon til forbrukarar som venta pakkar. Dette burde PostNord ha innsett, seier Haug.

