Solberg får fornya FN-tillit i toppverv

FNs generalsekretær António Guterres kunngjorde torsdag kveld at Solberg skal leie arbeidet med å oppfylle FNs 17 berekraftsmål vidare framover.

Den norske regjeringssjefen har allereie hatt toppvervet sidan januar 2016 og skal frå no av leie arbeidet saman med Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

– Eg er takknemleg for fornya tillit frå FNs generalsekretær til å halde fram arbeidet med å skape merksemd og engasjement om berekraftsmåla, seier Solberg.

– Vi veit at arbeidet med å nå berekraftsmåla er avhengig av innsatsen i alle land både nasjonalt og internasjonalt. Berekraftig utvikling fordrar at alle sektorar i samfunnet er involverte. Styresmakter, næringsliv, sivilt samfunn, akademia og kvar enkelt av oss er partnarar i berekraftkampanjen, seier statsministeren.

Nye toppnamn

Sjølv om toppnamn som den argentinske fotballhelten Lionel Messi, popstjerna Shakira, fredsprisvinnar Leymah Gbowee og svenske kronprinsesse Victoria forsvinn ut av pådrivargruppa, vil det heller ikkje framover mangle kjente namn.

Kinas mest kjente gründer Jack Ma frå selskapet Alibaba kjem inn, saman med den brasilianske fotballspelaren Marta Vieira da Silva, dronning Mathilde av Belgia og skodespelar Forest Whitaker frå USA.

– Eg er glad for å ha med meg eit godt lag som vil bidra til fornya styrke i arbeidet for å nå berekraftsmåla, seier Solberg.

Utrydde fattigdom

Berekraftsmåla blir beskrivne som den felles arbeidsplanen verda har for å utrydde fattigdom, kjempe mot forskjell og stoppe klimaendringane innan 2030.

Måla vart vedtatte av 193 statsleiarar i FNs hovudforsamling hausten 2015. Prosessen følgjer opp tusenårsmåla, som var rettesnora for FNs arbeid etter år 2000.

Fleire av berekraftsmåla handlar om å utrydde fattigdom og svolt og å sørge for god helse og utdanning, reint vatn og gode sanitærforhold.

Ei anna gruppe mål handlar om reduserte skilnader og betre likestilling. Samtidig er rein energi, berekraftige byar, livet i havet og kamp mot klimaendringar komme inn som mål på natur og miljø-området.

Fekk kritikk

Medan dei ti tusenårsmåla vart hylla for å vere lettfattelege, konkrete og enkle å kommunisere, har fleire vore kritiske til dei 17 hovudmåla og 169 delmåla i dag. Noreg ønskte ikkje så mange og diffuse mål – kritikarane frykta det ville gjere det enkelt å sile ut dei måla ein ikkje liker.

Dåverande utanriksminister Børge Brende (H) og helseminister Bent Høie (H) gjekk hausten 2014 hardt ut mot dei nye berekraftsmåla.

– Hittil er det foreslått 17 mål og 169 undermål. For politikarar er dette altfor mange mål, skreiv dei to i eit innlegg i tidsskriftet The Lancet.

Dei peika vidare på at verda treng mål som er ambisiøse, enkle å forstå og realistiske. Det må òg vere mogleg å måle framgang mot måla.

