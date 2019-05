Spelemiddel gir pengedryss – 2,86 milliardar kroner til idrett og aktivitetsanlegg

innenriks

Ein idrettsglad kulturminister Trine Skei Grande (V) kan fortelje at det totale beløpet i år er 37 millionar kroner høgare enn i fjor.

– Med denne fordelinga legg vi til rette for lokal idrett og fysisk aktivitet over heile landa, siger Grande.

Delar av pengane for 2019, som stammar frå overskotet til Norsk Tipping, vart fordelte allereie i desember i fjor. Den største delen av potten går fredag ut til diverse idrettsformål. Regjeringa har i 2019 valt å gi 1,51 milliardar kroner til idrettsanlegg i kommunane, 372 millionar kroner til lokale lag og foreiningar, 40 millionar kroner til såkalla nyskapande aktivitetsarenaer og 20 millionar kroner til inkludering i idrettslag.

– Eit godt anleggstilbod over heile landa er avgjerande for at vi skal kunne ta vare på målet om idrett og fysisk aktivitet for alle, seier Grande

Kultur- og likestillingsministeren var onsdag i Fysak-hallen på Mjølkeplassen i Bergen for å vise noko av det tippemidlane er med på å finansiere. Hallen inneheld mellom anna turnhall, klatrevegger og ein stor utandørs skatepark.

I nabolaget

Kulturministeren har tatt med seg politikarkollegaer frå dei andre regjeringspartia for å kunngjere fordelinga av pengane.

– Det er veldig gledeleg at vi i dag kan presentere denne nyheita i nabolaget mitt her i Bergen. FYSAK er eit særs godt døme på korleis desse pengane kjem nærmiljøet våre til gode. Dette spesielt til glede for mange barn og unge som ønsker å delta i fritidsaktivitetar. Det er viktig å ha store felles arenaer for aktivitetar som femnar breitt, seier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

Friluftsliv

Regjeringa har valt å halde fram satsinga på friluftstiltak for barn og ungdom. 38 millionar kroner går i 2019 til friluftstiltak, noko som er to millionar meir enn i 2018.

– Friluftsliv bidrar til naturopplevingar, meistring og betre folkehelse. Friluftslivet er allsidig, og i den enklaste forma si er det noko alle kan drive med utan mykje utstyr og kunnskap. For regjeringa er det viktig å legge til rette for fysisk aktivitet gjennom friluftsliv og naturglede, seier Grande.

Ho legg til at auka tilrettelegging bidrar til at endå fleire får oppleve gleda ved friluftsliv.

– Spleiselag

Etter at regjeringa no har fordelt pengane inn i ulike pottar, er det Noregs idrettsforbund som skal stå for den vidare utdelinga av midlane.

Høgres idrettspolitiske talsperson Tage Pettersen er glad for ordninga som slusar overskotet frå Norsk Tipping inn i kultur og idrett.

– Den norske modellen med eit spleiselag mellom kommunar, med spelemiddel og sponsorar sikrar ein god anleggssituasjon rundt i heile landa. Så dette er ein god dag for den lokale idretten, seier han.

14. desember fordelte regjeringa spelemiddel til Noregs idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og til Antidoping Norge for 2019. Det vart fordelt 716 millionar kroner til NIF og 36,6 millionar kroner til Antidoping Norge.

