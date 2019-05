Studie: 3D-mammografi fann ikkje meir kreft enn vanleg mammografi

innenriks

Forskarar frå Kreftregisteret, Universitetet i Bergen og Helse Bergen stod bak studien.

– Hovudfunna våre er at det vart oppdaga like mange tilfelle av brystkreft ved bruk av tomosyntese som ved vanleg mammografi, seier prosjektleiar Solveig Hofvind ved Kreftregisteret. Ho leier òg Mammografiprogrammet.

I studien vart det ikkje oppdaga fleire krefttilfelle ved hjelp av 3D-mammografi, òg kalla tomosyntese, men presisjonen var større. Dermed var det færre kvinner som trong å komme tilbake til nye undersøkingar og utgreiing.

Dette er så langt den største og mest omfattande studien som er gjort på dette feltet. Hofvind trur at resultata frå den norske studien kan skape reaksjonar fordi både fagmiljø og brukargrupper har store forventningar til den nye teknologien.

Håpet er at ein skal kunne avdekke fleire aggressive og dødelege kreftsvulstar i brystet. Det er likevel ikkje tilfelle enno. Forsking så langt har vist at det blir oppdaga fleire svulstar, men at desse ofte er små og sakteveksande svulstar som ikkje fører til sjukdom.

