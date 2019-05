Auka snøskredfare i helga i Nord-Noreg

innenriks

Ifølgje varslingstenesta Varsom.no er helgas skredproblem i hovudsak knytt til nysnø, fersk fokksnø og vind.

– Skredproblema er sånn sett lettare for turfolk å identifisere enn om det hadde vore svake lag gravlagde i snødekket, seier vaktleiar Ingrid Skrede ved Snøskredvarslinga.

Både i Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms, Ofoten, Salten og Svartisen er snøskredfaren betydeleg på søndag.

I Sør-Noreg har nysnø over 1.000 meter over havet, og dessutan vind, ført til at fokksnø og nysnø kan sørge for skredproblem i helga.

I Nord-Noreg har snøskredfaren vore knytt til vind og nysnø. Søndag blir vinteren venta å vere tilbake i fjellet i Nordland og Troms.

Varsom.no ber folk om å halde avstand i bratte heng, i tillegg til å unngå ferdsel ved terrengfeller.

(©NPK)