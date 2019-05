Bankar gir forbrukslån til forbrukarar som ikkje oppfyller krav

innenriks

Det kjem fram etter at Finanstilsynet har gjennomført ei rekke tilsyn i fleire bankar med forbrukslån som sentralt verksemdsområde det siste året. Målet har vore å kartlegge utlånspraksisen til bankane.

–Kundar som i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer ikkje burde fått forbrukslån, fekk likevel innvilga lån, seier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i ei pressemelding.

Tilsyna avdekte at bankane ikkje tok omsyn til relevante utgifter eller undervurderte utgifter til livsopphald, når det vart gjort vurdering av betalingsevna til kundane. I tillegg vart heller ikkje føresetnaden om fem års avdragstid for nedbetalingslån følgt i fleire tilfelle.

Ifølgje Finanstilsynet tilbyr fleire bankar aktivt høgare lån enn det kundane opphavleg søkte om undervegs i ein søknadsprosess. Dette er ikkje i tråd med god forretningsskikk, ifølgje Finanstilsynets vurdering.

Finanstilsynet påpeikar at bankane har eit ansvar for å ta vare på interessene til forbrukarane ved å gjennomføre kredittvurdering, og ikkje gir lån utover det kundane søkar om. Det kan skape betydelege problem for forbrukarane.

– Utviklinga viser at ein betydeleg del av bankkundane til og med i gode tider får problem med å betene låna bankane løyver, seier Baltzersen.

(©NPK)