Moxnes tok opp betent debatt om prinsipprogrammet til Raudt

– Enkelte er sikkert spente på kva Raudt skal vedta i prinsipprogrammet denne gongen, sa Moxnes i talen til landsmøtet i partiet fredag.

Raudt-leiaren har i lang tid jobba for å dempe retorikken i prinsipprogrammet til partiet. Delegatane som ville bremse endringar i prinsipprogrammet, vann ikkje fram, og dermed kan formuleringar om pampar og revolusjon bli fjerna.

– Vi skal forsvare folkestyret, lokalt og nasjonalt, mot ytterlegare flytting av makt oppover og vekk frå folk. Vi skal òg jobbe for meir openheit og demokrati – med borgarframlegg, folkerøystingar og styrking av fagrørsla, sa han.

– Vi skal jobbe for eit samfunn med menneske, ikkje profitt, i sentrum. Det er sosialisme for oss. Og no må Civita og Siv Jensen høyre etter: Sosialisme utan demokrati er på ingen måte sosialisme.

