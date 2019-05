Reiseklinikkar blir nedringde etter rabiesdødsfall

innenriks

Måndag vart det kjent at ei norsk kvinne døydde av rabies, som følgje av å ha vorte smitta av ein hundekvalp under ei reise til Filippinane. Kvinna i 20-åra døydde måndag etter å ha vore innlagt på Førde sentralsjukehus.

Mediedekninga av dødsfallet har ført til at ei større mengde reisande enn normalt tar kontakt med reiseklinikkar for å høyre om dei bør vaksinerast mot virussjukdommen. Det opplyser Reiseklinikken og Sentrum Reisemedisin i Oslo.

– På måndag kom det opp i nyheitene. Etter det har vi hatt ein stor pågang på telefon, stadfestar helsesjukepleiar Kari Marte Føinum ved Reiseklinikken til NRK.

Rabiesspørsmål i tre av fire telefonar

Omtrent tre av fire telefonar denne veka dreier seg om rabiesvaksinar. Størsteparten som har tatt kontakt med klinikken, har allereie komme tilbake frå utanlandsopphaldet.

Sidan måndag har klinikken sett 20 rabiesvaksinar, og fått 20 til 30 førespurnader dagleg over telefon.

– Folk som ringer inn, lurer på om dei bør ta ein vaksine. Nokre hugsar til dømes at dei vart slikka på eit sår for ein månad sidan, og lurer på kva dei skal gjere, seier Føinum til kanalen.

– Sjeldan at turistar blir smitta

Lege ved Reiseklinikken Gunnar Hasle understrekar at virussjukdommen svært sjeldan rammar turistar.

– Vi prøver å ikkje hausse opp dette, men rabies i seg sjølv er så skummelt for folk at dei er redde. I og med at dette ikkje er ein farleg vaksine, og det ikkje medfører ei stor utgift for det offentlege å gi nokon ein unødvendig vaksine, så synest eg det er viktig å gjere. Oppgåva vår er berre å seie at risikoen her er så liten at det ikkje alltid er nødvendig, seier han til NRK.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet vurderer smittesituasjonen for norske dyr som uendra, etter at den norske kvinna døydde måndag, og held oppe gjeldande tilrådingar for vaksinasjon av hund og katt.

Rabies er ein alvorleg virussjukdom hos menneske og dyr. Rabiesvirus smittar pattedyr med spytt frå rabiessmitta dyr, vanlegvis med bit. Hundebit er den vanlegaste smittekjelda for menneske.

(©NPK)