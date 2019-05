Nettavisen: Euronext vinn kampen om Oslo Børs

innenriks

Finansdepartementet opplyser i ei pressemelding måndag morgon at dei godkjenner både Nasdaq og Euronext som kjøparar av Oslo Børs, men departementet stiller ikkje krav til eigardel.

Det er sett som vilkår at aksjane blir erverva innan seks månader.

Fleire kjelder opplyser til Nettavisen at Euronext dermed vinn kampen om Oslo Børs.

Grunnen er at Euronext har sikra seg retten til å kjøpe aksjar som saman med deira eigne utgjer over 50 prosent av selskapet.

Nasdaq-leiren har derfor den siste tida mobilisert og sendt eit samla brev til den avgjerande instansen, der dei argumenterer for at departementet bør krevje at den neste eigaren klarer å kjøpe minst to tredelar av aksjane. Brevet vart først omtalt i Dagens Næringsliv.

Hadde desse aksjonærane fått viljen sin, ville pendelen igjen svinga over til Nasdaq – fordi det finst nokre aktørar som ikkje vil selje til Euronext. Styret i Oslo Børs har tidlegare tilrådd tilbodet frå Nasdaq.

Både amerikanske Nasdaq og Euronext tilbyr 158 kroner per aksje, noko som verdset Oslo Børs til rundt 6,8 milliardar kroner.

