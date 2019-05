Ptil-sjefen: – Vi har hatt for stor tillit til oljeselskapa

innenriks

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekkjer ikkje alvorlege tryggingsutfordringar og reagerer ikkje når det trengst, skreiv Riksrevisjonen i ein knusande rapport i januar.

Måndag vart Ptil-direktøren stilt til veggs av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Svaret ho kom med, var klart og tydeleg.

– Dei funna Riksrevisjonen peikar på, tar vi på høgste alvor. Vi er i full gong med arbeidet for å rette opp feila dei peikar på, sa Myhrvold.

Til NTB erkjenner ho at tilsynet har hatt for høg tillit til at oljeselskapa ryddar opp når dei påpeikar feil.

– I nokre tilfelle har vi nok kanskje hatt for høg tillit. Vi har ikkje naiv og blind tillit, og det er snakk om å sørgje for å ha litt mistillit. Vi må gjere kontrollar og sjekke. I nokre tilfelle viser det seg at vi må stramme grepet endå meir, seier Myhrvold.

– Blir tatt på alvor

I Ptil-rapporten vart det òg retta kritikk mot Myhrvolds arbeidsgivar, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Ho og departementet sikra seg ikkje nok informasjon om effektane av Ptils verksemd, og har i for lita grad følgt opp korleis tilsynet tar vare på ansvaret sitt for IKT-sikkerheit, meiner Riksrevisjonen.

Til liks med Ptil-direktøren la statsråden seg flat og lova bot og betring under høyringa på måndag.

– Det er ei alvorleg tilbakemelding vi har fått, og vi tar henne på største alvoret, sa Hauglie.

– Vi er opptatt av å følgje opp Ptil tett, og vi har allereie tatt ein del grep. Denne rapporten frå Riksrevisjonen markerer ikkje byrjinga på arbeidet, dette har vi halde på med over tid, sa ho, med tilvising til funna frå Engen-utvalet som såg på sikkerheita i oljenæringa i 2017.

– Tilliten må gjenvinnast

Dagens tryggingssystem i norsk petroleumsbransje er basert på tillit og det såkalla trepartssamarbeidet.

Både arbeidstakarane og arbeidsgivarane slår ring om dette systemet. Skal det fungere skikkeleg, må likevel tilliten gjenvinnast, meiner arbeidarane i norsk oljenæring.

– Tillit må vere fundamentet i regimet, men stadige krav til inntening, kutt i kostnader og effektivisering av vedlikehaldsrutinar har sett tilliten under press, sa hovudverneombod Trond Arvid Larsen ved Goliat-plattforma under høyringa på måndag.

Nettopp Goliat-plattforma var skrekkdømet til Riksrevisjonen på at Ptil ikkje har fungert godt nok. Dåverande operatør Eni fekk i 2016 grønt lys for plattforma før det var tryggleiksmessig forsvarleg, og det kunne skjedd ei storulykke.

Løysinga, ifølgje arbeidsgivarorganisasjonane Industri Energi, NITO, SAFE, Tekna og Lederne, er at Ptil framover gjer fleire uannonserte besøk, oftare tar i bruk pålegg og andre verkemiddel, og gjer meir etterkontroll for å sikre at avvik blir lukka.

– Legg seg flat

Uavhengig av korleis Ptil fungerer, er det til sjuande og sist selskapa som har ansvar for sikkerheita i norsk offshoresektor.

Under høyringa måndag la fleire av oljeleiarane seg paddeflate. Energisjefen Vår Kristin F. Kragseth erkjente mellom anna at ein enno ikkje har fått alt på stell på Goliat-plattforma.

– Nei, alt er ikkje på stell. Vi har ein god del ting vi jobbar med. Men det er ikkje noko som ikkje er på stell som går på sikkerheita laus for dei som er ute på Goliat. Det står att likevel framleis mykje arbeid før vi går inn i vanleg drift, sa ho.

Noregssjef Arne Sigve Nylund i Equinor kom med ei liknande erkjenning.

– Dei aller fleste avvika blir følgde opp, men ikkje alle blir følgde godt nok opp, og det må vi erkjenne at vi må ta tak i. At det er rom for betring, må vi erkjenne alle saman, sa Nylund.

(©NPK)