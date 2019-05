Solberg åtvarar mot norsk isolasjon

innenriks

– Dei partia som snakkar mest om behovet for internasjonal solidaritet med dei fattige i verda, og som roper høgast om at vi ikkje gjer nok i klimakampen, er dei same som kjempar mest innbite mot dei internasjonale arenaene som fører desse kampane mest effektivt. Det er eit norsk paradoks med denne høge vektinga og den manglande viljen, sa statsminister Erna Solberg då ho talte til Høgres sentralstyremøte i Oslo måndag formiddag.

Ho innleidde talen – som i stor grad handla om innanrikspolitiske forhold knytt til utdanning, arbeid og inkludering – med å konstatere at samarbeidsklimaet internasjonalt har vorte tøffare. Dei ti siste åra har Russland drive krigføring i Europa, Syria har vorte herja av borgarkrig og det er ein overhengande fare for handelskrig mellom USA og Kina. Dette er berre døme på «eit endra globalt bilde», ifølgje Solberg.

For fire år sidan viste verdssamfunnet vilje til å samarbeide om mellom anna flyktningkrisa og klimakrisa, medan etterdønningane av finanskrisa framleis kunne kjennast. No er situasjonen vanskelegare, meiner statsministeren.

– Eg har forståing for at folk kan sjå uroa i alt det som skjer rundt oss og tenke at det beste alternativet vårt er å sjå innover og lukke oss inne. Det er feil medisin, for Noreg og for verda. Løysinga på internasjonale problem kan berre komme gjennom internasjonalt samarbeid, sa ho, og peika på at eit lite land som Noreg er best tent med «ei verd som baserer seg på ein internasjonalt rettsorden og samarbeid mellom statar».

