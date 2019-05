Regjeringa pøser på med oljepengar – får kraftig kritikk av ekspertane

innenriks

Regjeringa bruker 238 milliardar kroner av oljefondet – 7 milliardar meir enn i statsbudsjettet for i år. Og det sjølv om farten og optimismen i norsk økonomi har tatt seg opp til eit nivå som er det høgaste sidan oljeprisane stupte i 2014.

Det fører til at revidert nasjonalbudsjett blir rekna som kraftig ekspansivt, og har ein påverknad på økonomien som ekspertar, analytikarar og kommentatorar trudde var reservert for krisetider – som under finanskrisa og oljekrisa.

Men vi er ikkje i nokon økonomisk nedtur, snarare har regjeringa auka vekstanslaga sine, påpeikar sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets overfor NTB.

– På kort sikt vil dette fyre ytterlegare opp norsk økonomi, som allereie går veldig godt. På lengre sikt vil det føre til at det økonomiske handlingsrommet blir mindre, og det i ein situasjon der vi vil ha store utgifter til eldre og helse om berre nokre få tiår, påpeikar ho.

– Det er derfor vi ser at ungdomspartia over heile linja no ber moderpartia moderere seg og ikkje bruke opp alt no. No hadde vore eit godt tidspunkt å stramme inn, seier Haugland.

Kraftig ekspansivt

Den auka pengebruken bidrar til å gi budsjettet ein offensiv vekstimpuls – korleis den offentlege pengebruken bidrar til å skape fart og vekst i økonomien – på 0,5 prosent. Regjeringa ventar at BNP for Fastlands-Noreg skal vekse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høgare enn den langsiktige trenden.

Dei positive utsiktene for norsk økonomi viser seg også i den forventa utviklinga på arbeidsmarknaden. Arbeidsløysa er venta å gå ytterlegare ned i år, til 3,7 prosent, medan sysselsetjingsveksten fell frå 1,5 prosent til 1,4 prosent.

– Samla impuls 2018/19 går likevel frå svak brems til svak gass. Som regjeringa godt veit, er dette unødvendig når økonomien veks over normal marsjfart og det er behov for pengane seinare, skriv NHOs sjeføkonom Øystein Dørum på Twitter.

Jensen: – Nøytralt samla sett

Finansminister Siv Jensen gjekk i rette med kritikarane då ho heldt pressekonferanse om revidert budsjett tysdag formiddag, og bad dei lese grundig analysane og vurderingane som ligg til grunn for finanspolitikken.

– Det er ingen god idé å stire seg blind på budsjettimpulsen åleine, sa Jensen og argumenterte for at det av og til er fornuftig å sjå på budsjettpolitikken i eit toårsperspektiv, som ho hevdar Stoltenberg-regjeringa også gjorde i 2012 og 2013.

– Det er ikkje fordi vi gir meir gass i år, men fordi vi brukte mindre pengar i fjor at budsjettimpulsen er positiv. Sett samla for 2018 og 2019 er impulsen tilnærma nøytral, sa ho.

Reduserte inntekter, først og fremst som følgje av auka del elbilar og seinare sal av klimakvotar, og dessutan uføresette utgifter, mellom anna knytt til Helge Ingstad-forliset, er grunnen til at regjeringa fasar inn meir oljepengar i år.

DNB: Skulle vore nøytralt

– Første test på å vere økonomisk ansvarleg etter at regjeringa vart utvida, og det vart som venta: Norsk økonomi går godt, derfor pøser regjeringa på med endå meir oljepengar. De får stemme på dei, de som gidd, skriv politisk kommentator Jan Arild Snoen i Minerva på Twitter.

Budsjettforslaget blir truleg vedtatt slik det er lagt fram, i og med at Solberg-regjeringa har fleirtal i Stortinget. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets meiner budsjettet legg grunnen for ytterlegare to renteaukar i år – i juni og i september.

– Eit nøytralt budsjett ville vore å føretrekke framfor eit ekspansivt budsjett, skriv Aamdal i ein kort kommentar til budsjettforslaget.