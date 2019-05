Rektorar meiner russekulturen fører til utestenging

innenriks

Undersøkinga er gjort av Skuleleiarforbundet og er svart på av 71 rektorar i vidaregåande skule. Forbundsleiar Stig Johannesen meiner det er bekymringsfullt at rektorane i undersøkinga opplever at russetida har negativ effekt på inkluderingsarbeidet.

Ei forklaring kan vere at pengebruken blant enkelte i russetida er svært høg, men forbundsleiaren meiner likevel at det ikkje berre er ressursbruken som kan skape utanforskap i russetida.

– Oppfatninga vår er at elevar som frå før føler seg utestengde og ikkje inkluderte i det daglege, føler seg ekstra utanfor i russetida. Det er veldig sårt å vere den som ikkje blir invitert til å vere med på russebuss eller sosiale samankomstar, seier Johannesen.

I undersøkinga kjem det òg fram at dei aller fleste rektorane meiner at samarbeidet med russen fungerer godt, og at dei meiner at russekulturen i lita grad påverkar arbeidet til skulen mot trakassering og vald.

Rektorane er òg fornøgd med samarbeidet med politiet og andre støttetenester i samband med avviklinga av russetida, ifølgje undersøkinga.

