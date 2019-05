Sanner får viljen sin – Kallmyr overtar HRS-støtta

innenriks

Dermed blir støtta flytta frå Høgre-nestleiar og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanners departement, til Frps ferske justisminister Jøran Kallmyrs bord, etter det NTB erfarer.

Sanner varsla allereie i desember at han ville ha HRS ut av budsjettet sitt.

– Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for innvandringspolitikken. Vurderinga vår er at det er meir naturleg at HRS framover får støtte over budsjetta deira, sa han frå talarstolen på Stortinget i desember.

Løyvinga til HRS skapte ein god del hovudbry for regjeringa i fjor haust. I det opphavlege forslaget til statsbudsjett for 2019, var støtta til den innvandringskritiske organisasjonen fjerna i Kunnskapsdepartementets budsjett. Framstegspartiet reagerte kraftig, og finansminister Siv Jensen gjorde det klart at støtta ville komme på plass i forhandlingane på Stortinget.

Det var spenning til siste slutt om i kva grad HRS i det heile ville få statsstøtta. Politikarar frå både Høgre, Venstre og KrF tok seinast i april til orde for å kutte ho ut i budsjettforhandlingane.

«Denne uka har regjeringen budsjettkonferanse … Den enkleste posten å kutte burde være støtten til Human Rights Service», skreiv Høgres Heidi Nordby Lunde på Facebook nyleg.

Ho fekk støtte av Venstres Abid Raja og KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug. Sistnemnde foreslo at HRS i staden burde måtte søke pengar som blir tildelt etter faglege kriterium.

– Mykje av innhaldet deira når nok ikkje opp i ei fagleg vurdering, sa han til Vårt Land.

