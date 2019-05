Norwegian opp 13,7 prosent etter nye oppkjøpsrykte

innenriks

Det var den spanske avisa Expansion som omtalte nye rykte om eit mogleg oppkjøp av selskapet. Avisa siterer «marknadskjelder» på at investorar no posisjonerer seg på moglegheitene for eit mogleg bod frå British Airways-eigar IAG eller tyske Lufthansa, skriv E24.

Avisa skriv vidare at IAGs manøvreringsrom er avgrensa, sidan britisk verdipapirlovgiving hindrar IAG å gjere eit nytt oppkjøpsforsøk før det har gått seks månader.

– Vi har ingen kommentar, seier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 om artikkelen i den spanske avisa.

IAG er eit spansk-britisk konsern og avisa Expansion har tidlegare omtalt fleire sider av IAGs oppkjøpsforsøk på Norwegian i fjor. IAG kjøpte først ein aksjepost i Norwegian og kunngjorde i april at dei ønskte å kjøpe selskapet.

I januar i år varsla likevel IAG at dei droppa oppkjøpsforsøket og at dei skulle selje aksjeposten sin. Dermed vil «oppkjøpskarantenen» IAG har på Norwegian under britisk lov gå ut i slutten av juli.

Aksjekursen til Norwegian er meir enn halvert så langt i år, trass i oppgangen på torsdag.

