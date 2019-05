Slottet vil snakke med prinsessa om marknadsføring

innenriks

– Vi følgjer med på debatten og det som blir uttalt, heiter det vidare i fråsegna NTB har fått tilsendt av kommunikasjonssjef Guri Varpe. Det var NRK som omtalte saka først.

Debatten har oppstått i kjølvatnet av turneen som prinsesse Märtha Louise og den nye kjærasten hennar Durek Verrett startar i desse dagar. Avisa Fædrelandsvennen har tatt til orde for at ho skal seie frå seg prinsessetittelen. Turneen har fått namnet «The Princess and The Shaman».

Dei to kunngjorde at dei var kjærastar så seint som søndag, ei veke før turneen startar i København.

Vil ikkje droppe tittel

Torsdag gjorde paret sitt første intervju saman i God morgon Noreg på TV 2. Der fekk prinsessa spørsmål om i kva grad ho vurderer å seie frå seg prinsessetittelen.

– Det er ikkje noko eg vurderer. Eg er ein del av familien, og det vil halde fram å vere sånn, svarte ho.

Ingen apanasje

Kongehuset ønsker ein tydeleg avstand frå prinsesse Märtha Louises kommersielle verksemd, forklarer Varpe i ein e-post til NTB:

– Årsaka til at prinsesse Märtha Louise sidan 2002 ikkje lenger skulle bli titulert Hennar Kongelige Høyhet, var for å skape ein større avstand til Den offisielle verksemda til Kongehuset. Denne avgjerda la til rette for at prinsessa kunne gå ut i arbeidslivet og drive eiga næringsverksemd, skriv Varpe.

Som følgje av denne avgjerda har prinsessa frå 2002 ikkje mottatt apanasje, og i lang mindre grad enn tidlegare tatt på seg offisielle oppgåver på vegner av Kongehuset.

– Avgjerder rundt næringsverksemda til prinsessa tar ho sjølv, presiserer Varpe.