45 arbeidarar tar laksepakkeri til retten

Leiarane i laksepakkeriet på Sotra stifta eit nytt selskap på same stad med same kundar etter at dei gjekk konkurs, skriv NRK. Men berre arbeidarar som ikkje var organiserte i fagforeiningar, fekk jobb i den nye verksemda.

– Vi meiner å kunne bevise at 45 vart diskriminerte fordi dei var medlemmer av eit LO-forbund, seier LO-advokat Fredrik Wildhagen

Arbeidarane krev fast jobb, erstatning for tapt lønn og oppreising for diskriminering. Rettssaka vil vare i fleire veker fordi alle i tvisten må forklare seg.

– Kvar einaste må sannsynleggjere at dei burde vorte tilsette, seier advokat Dag Nødtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri.

Han meiner individuelle vurderingar låg til grunn for avgjerdene til laksepakkeriet, ikkje diskriminering.

