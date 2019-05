Bollestad kallar Mattilsynet inn på teppet

innenriks

– Eg vil be om eit snarleg møte med leiinga i Mattilsynet. Dette er absolutt ikkje greitt, heller ikkje for ein bonde som opplever dette og kjem i feil lys, seier statsråden til NTB.

– Eg vil til botns i dette, slår ho fast.

I ein rapport om ein minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes i Rogaland melde Mattilsynet om underernærte dyr og tilrådde fôrbytte eller avvikling av farmen.

Men rapporten frå juni i fjor var full av faktafeil, innrømmer Mattilsynet. Dei beklagar på det sterkaste det som har skjedd, og har sendt ein ny tilsynsrapport til minkbonden.

– Omdømme og tillit

Bollestad seier ho sit med mange usvarte spørsmål om korleis det som har skjedd, kunne skje.

– Eg ser kjempealvorleg på dette, fordi vi er heilt avhengige av å ha tillit til Mattilsynet. Det er ikkje berre bøndene, men også forbrukarane og det offentlege avhengige av, seier landbruksministeren.

– Mattilsynet må ha eit godt omdømme. Vi må kunne ha tillit til at det som kjem fram, har truverd, poengterer Bollestad.

Rapporten vart skriven av ein seksjonssjef som ikkje var med på inspeksjonen. Ho hadde basert rapporten på dokumentasjon frå inspektørane som var på tilsynet. For dårleg kvalitetssikring, rutinar og for dårleg overlevering av informasjon er årsaka til feilen, seier regiondirektør Ole Fjetland til Stavanger Aftenblad.

Bollestad vil no ha svar på om dette er eit eingongstilfelle, og om det er vanleg praksis å skrive ein slik rapport utan å ha vore til stades på tilsynet.

Skal avviklast

Saka kjem samtidig med at pelsdyrnæringa er under sterkt press, sidan dei fire regjeringspartia er samde om at ho skal avviklast innan 1. februar 2025. Bollestads KrF har likevel ønskt å halde oppe næringa.

– Pelsdyr er ei dritsak, sa ho frå talarstolen under landsmøtet til partiet nyleg.

Regjeringas stortingsmelding om avviklinga av næringa er no til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Dei fire regjeringspartia har fått beskjed av fleire av sine eigne fylkeslag om å sørge for «full erstatning» til pelsdyrbøndene.

Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet har bedt om at meldinga blir send i retur til Bollestad, nettopp for å sørge for at kompensasjonsordninga blir forbetra.

I forslaget blir pelsdyrbøndene tilbodne kompensasjon per avlstispe av mink eller rev, totalt 100 millionar i omstillingsmiddel og inntil 50 millionar i kompensasjon for riving og opprydding etter drift.

